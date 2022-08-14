Париж, 14 августа, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Европейский союз нанес сам по себе удар, введя санкции против России, такое мнение высказал Кальман Шнур, обозреватель французского издания Agoravox в статье, вышедшей 30 июля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Он приводит слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил в начале марта нынешнего года введенные против Москвы санкции «эффективны», а «экономические и финансовые санкции даже чрезвычайно эффективны». Более того, французский политик указывал на то, что он собирается »вести тотальную экономическую и финансовую войну с Россией» и таким образом, вызвать »крах российской экономики».

«Так говорил Бруно, лучший в классе по прическе, галстуку и опрятности», — отметил Шнур, задавшись вопросом о том, а как обстановка выглядит сегодня.

В связи с этим он призвал посмотреть на параметр, доступный для простых смертных и который важен: эволюция российского рубля по сравнению с евро до и после заявления Ле Мэра. Автор указал на то, что с того момента курс рубля укрепился: если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне же курс рубля вырос до 1,8 евроцента. Укрепление российской валюты произошло после перевода расчетов за газ с недружественными странами на рубли, что привело к росту спроса на российскую национальную валюту.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — указал он.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что в результате экономической политики ЕС европейская валюта сравнялась с американской, а в самой Европе уже можно говорить о грядущих голодных бунтах.