Москва, , 03:39 — REGNUM В предстоящем эпидемиологическом сезоне коронавирус будет доминировать вместе с гриппом над другими вирусными инфекциями. Он встраивается в общую структуру ОРВИ. Об этом заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коронавирус, как и в прошлые года, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями», — сказала Малинникова.