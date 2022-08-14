Нью-Йорк, США, , 03:25 — REGNUM Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) необходимо внести в число террористических организаций. Об этом газете Telegraph заявил кандидат на пост премьер-министра Британии Риши Сунак.

Риши Сунак UK Government

«Нам срочно нужны новая, укрепленная ядерная сделка и более жесткие санкции, и, если мы не сможем добиться результатов, то мы должны начать спрашивать, не оказался ли СВПД в тупике. Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР», — сказал Сунак в интервью Telegraph.

ИА REGNUM напоминает, что 12 августа в штате Нью-Йорк было совершено покушение на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Рушди собирался прочитать лекцию в институте Чатокуа. В тот момент, когда перед собравшимися представляли Рушди, на сцену выскочил молодой человек и ударил писателя несколько раз ножом. Нападавший был схвачен, но Рушди получил серьезные ранения.