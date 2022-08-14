Таллин, 14 августа, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Электроэнергию, которая из-за высокой цены стала «предметом роскоши», призвал сделать доступнее для граждан Эстонии кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс. Его слова приводит 13 августа телерадиовещательная компания ERR.

ИА REGNUM Эстония

Как указал Тоотс, правительство Эстонии должно незамедлительно предпринять конкретные шаги, чтобы сделать электроэнергию доступнее для граждан страны.

«Нужно немедленно выйти из энергообмена и воспользоваться внутренними источниками энергии. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии», — отметил Тоотс.

Средняя цена на электроэнергию возросла на 15% с 11 июля. Рост цены обусловлен, в первую очередь, подорожанием энергоносителей. При этом в крупных городах осенью ожидается повышение тарифов на водоснабжение на 26%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экспертов, на рекордный рост цен электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве действуют сразу несколько факторов, из них ключевые — дефицит свободных энергомощностей, резкий рост стоимости природного газа и отказ от российской энергии.