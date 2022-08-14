Херсон, Украина, , 02:47 — REGNUM Удары по Каховской ГЭС могут привести к ее остановке в целях предотвращения серьезных последствий, сообщает 13 августа «Известия».

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Накануне, 12 августа, заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ для обстрелов Каховской ГЭС применили американские РСЗО HIMARS.

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«Последствия удара по машинному отделению Каховской ГЭС — здесь выбило стекла, осколки попали в резервуар с маслом. Две турбины пришлось экстренно остановить», — отметил корреспондент Иван Литомин.

«Были предпосылки к возгоранию. Сейчас гидроэлектростанция работает в аварийном режиме. Еще пара ударов ее могут просто вывести из строя», — добавил журналист.

Исполняющий обязанности директора Каховской ГЭС Арсений Зеленский указал на то, что после ракетных ударов ВФУ по станции было приняло решение отключить одну турбину станции. Он обратил внимание на то, что станция является стратегическим объектом и ее повреждение может быть чревато далекоидущими последствиями не только »низовью Днепра, но и верховью, так как водозаборы Энергодарской атомной станции непосредственно запитываются с Каховского водохранилища».

По его словам, если плотина ГЭС будет уничтожена, создадутся все условия для ядерной катастрофы: если АЭС не сможет забрать нужное количество воды для охлаждения реакторов, добавил он.

В свою очередь, обеспечивающий безопасность станции военнослужащий российских вооруженных сил подчеркнул, что вооруженные формирования Украины наносят удары по плотине с помощью наведения »зарубежных спутников в обход ВФУ, так как у них нет таких возможностей и систем, которые смогли бы так точно наводить данные ракеты».