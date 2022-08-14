Брянск, , 02:27 — REGNUM В Брянской области открыта производственная линия завода по выпуску нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект». Новый завод — один из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он позволит существенно увеличить объемы выпускаемого оборудования. Объём инвестиций в новое производство составил 1,5 млрд. рублей. Завод построен в соответствии с требованиями безопасности и оснащен передовым оборудованием.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, основными видами выпускаемой продукции предприятия являются: автоматизированные газораспределительные станции серии «Десна», теплообменные аппараты, фильтры-сепараторы, емкостное оборудование, блоки одоризации и одоризаторы, фильтры-осушители газа, блоки модульные котельные «Десна», фланцевые соединения, газорегуляторные пункты и системы автоматического управления, блочно-модульные здания, металлоконструкции любой сложности.

ИА REGNUM напоминает, ООО «ГазЭнергоКомплект» является научно-производственной компанией, осуществляющей конструирование, изготовление и монтаж объектов энергетики различной сложности для нефтегазового комплекса. В настоящее время численность сотрудников предприятия составляет 296 человек, средняя зарплата — 62 тыс. рублей.