Москва, , 02:11 — REGNUM Мотоциклист погиб в результате столкновения внедорожника и мотоцикла на Рублёвском шоссе в Москве. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на пересечении Рублёвского и Можайского шоссе. Мотоциклист погиб на месте ДТП до приезда медиков. Информации о других погибших или пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредила водителей, что из-за ДТП движение на участке в сторону Можайского шоссе осуществляется только по одной полосе из трех. Водителей просят выбирать заранее пути объезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ночных гонках в Екатеринбурге, во время которых автомобиль вынесло на зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге гоночный автомобиль вынесло на толпу зрителей