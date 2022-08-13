Берлин, 14 августа, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведут встречу в конце августа, сообщает пресс-служба канадского правительства.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Шольц совершил официальный визит в Канаду с 21 по 23 августа, в ходе обсудит с Трюдо ситуацию на Украине и безопасность Европейского союза.

Ранее глава генштаба Канады Уэйн Эйр ушел от вопроса журналистов о присутствии канадских военных на Украине.