Дамаск, , 01:52 — REGNUM Почти 90 цистерн с нефтью вывезли американские военнослужащие из Сирии в Ирак. Об этом 13 августа сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным источников агентства, в поселении Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке в Ирак выехала колонна из 89 цистерн, воспользовавшись нелегальным пограничным переходом «Махмудия».

Территории Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа, незаконно контролируются американскими войсками. Официальные власти Сирии неоднократно выражали протест, называя присутствие военнослужащих США на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении в Сирии террористической группировки, которая базировалась в зоне Эт-Танф. Известно, что она снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.

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