Москва, 14 августа 2022, 01:46 — REGNUM Более 50 природных пожаров на площади свыше 40 тыс. гектаров потушено лесопожарными службами в России, сообщает 14 августа в пресс-службе Авиалесоохраны.
Ранее, 10 августа, пресс-служба федеральной указывала на то, что площадь лесных пожаров в России составляет 215 626 га.
На начало воскресения, 14 августа, в России наблюдается 84 лесных пожара, площадь которых составляет 194 тыс. 606 гектаров. Пожарные занимаются активной борьбой с очагами возгораний.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, где зарегистрировано 20 пожаров, площадь которых составляет 89 тыс. 269 гектаров.