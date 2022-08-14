Берлин, , 01:35 — REGNUM Доклад Amnesty International, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны украинских войск и после которого она подверглась критике Киева, проверят «независимые эксперты».

По информации мировых СМИ, результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались от организации, в том числе это относится к «последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику».

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила ВФУ Украины в нарушении международных гуманитарных норм и военного права. В нем также отмечалось, что украинские подразделения размещают вооружения в больницах и школах, подвергая мирных жителей риску.