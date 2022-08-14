Париж, , 01:25 — REGNUM Тела погибшей чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз и её инструктора были найдены спасателями на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Об этом 13 августа сообщила газета Le Dauphiné.

Исаак Левитан. В Альпах. 1897

Спасателей вызвали туристы, обнаружившие погибших после восхождения на пик Пэнь (Peigne) днём 12 августа. Туристов тоже пришлось эвакуировать, так как после увиденного они впали в состояние сильного эмоционального шока и не могли спуститься самостоятельно.

По предварительным данным, 26-летняя чемпионка и её инструктор шли на вершину пика Пэнь по стандартному маршруту, который считается не представляющим особой опасности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Адель Миллоз была победителем чемпионата мира по ски-альпинизму в 2017 году в спринте и в индивидуальной гонке. Кроме того, она была трёхкратным золотым призёром на чемпионате во Франции в 2018 году и выиграли спринт на чемпионате Европы в этом же году. Она готовилась к сдаче экзамена по профессии горного гида, который был назначен на 15 августа в Национальной школе лыжного спорта и альпинизма (ENSA) в муниципалитете Шамони.

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