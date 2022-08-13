Во французских Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму
Париж, 14 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Тела погибшей чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз и её инструктора были найдены спасателями на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Об этом 13 августа сообщила газета Le Dauphiné.
Спасателей вызвали туристы, обнаружившие погибших после восхождения на пик Пэнь (Peigne) днём 12 августа. Туристов тоже пришлось эвакуировать, так как после увиденного они впали в состояние сильного эмоционального шока и не могли спуститься самостоятельно.
По предварительным данным, 26-летняя чемпионка и её инструктор шли на вершину пика Пэнь по стандартному маршруту, который считается не представляющим особой опасности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Адель Миллоз была победителем чемпионата мира по ски-альпинизму в 2017 году в спринте и в индивидуальной гонке. Кроме того, она была трёхкратным золотым призёром на чемпионате во Франции в 2018 году и выиграли спринт на чемпионате Европы в этом же году. Она готовилась к сдаче экзамена по профессии горного гида, который был назначен на 15 августа в Национальной школе лыжного спорта и альпинизма (ENSA) в муниципалитете Шамони.
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