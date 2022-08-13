Вашингтон, 14 августа, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Шок испытали президент США Джо Байден и его супруга Джилл, узнав о нападении в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди. Соответствующее заявление распространила 13 августа пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Нападение на автора книги «Сатанинские стихи», британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди произошло в пятницу, 12 августа, в Институте Чатокуа недалеко от города Буффало на западе штата Нью-Йорк. Писатель получил несколько ножевых ранений и сейчас находится в больнице.

«Джилл и я были потрясены и опечалены, узнав о жестоком нападении на Салмана Рушди вчера в Нью-Йорке. Мы вместе со всеми американцами и людьми во всем мире молимся за его здоровье и выздоровление. Я благодарен тем, кто первым откликнулся, и смелым людям, которые бросились в бой, чтобы оказать помощь Рушди и обезвредить нападавшего», — отметил американский президент.

«Салман Рушди — с его пониманием человечества, с его непревзойденным чувством истории, который противостоял тому, чтобы его запугивали или заставляли замолчать — выступает за основные, универсальные идеалы. За правда. За храбрость. За стойкость. За возможность делиться идеями без страха. Это строительные блоки любого свободного и открытого общества. И сегодня мы подтверждаем нашу приверженность этим глубоко американским ценностям в знак солидарности с Рушди и всеми теми, кто выступает за свободу выражения мнений», — добавил он.

В связи с нападением на Рушди арестован 24-летний Хади Маттар, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени.