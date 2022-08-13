Вашингтон, 14 августа, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Срочный брифинг о том, нанес ли вред национальной безопасности экс-президент США Дональд Трамп хранением секретных документов в своём имении во Флориде, запросили председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф. Об этом сказано в распространённом 13 августа письме американских законодателей на имя директора национальной разведки Аврил Хейнс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Законодатели настаивают на проведении секретного брифинга с участием членов Конгресса США в связи с обнародованными фактами. По мнению членов палаты представителей, оценка возможного вреда представляется необходимой.

Напомним, согласно документам, опубликованным судом в штате Флорида, ордер на обыск имения Трампа был утверждён 5 августа. Выдавая ордер, суд руководствовался статьей кодекса США о «сборе, передаче или утере оборонной информации». В перечне изъятого ФБР в ходе обыска значатся документы, заметки, бумаги с грифом «совершенно секретно».

Законом США по статье, на которую ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет. За уничтожение, либо подделку документов предусмотрен тюремный срок до 20 лет.

При этом сам экс-президент США Трамп утверждает, что никаких секретных документов у него в имении быть не могло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адвокат бывшего президента США Трампа, утверждает, что еще в июне подписал заявление о возврате Трампом всех секретных документов в Белый дом.