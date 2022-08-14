Москва, , 00:56 — REGNUM Последствием поставок западных вооружений большого радиуса действия приведет к тому, что географические задачи специальной военной операции по денацификации Украины будет расширены, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев 13 августа в интервью агентству ТАСС.

Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS) Lockheedmartin.com

Ранее заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что командование войск Донецкой Народной Республики исходит из того, что у украинского режима уже есть ракеты к американским системам РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров.

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По словам дипломата, глава МИД РФ Сергей Лавров четко указал на то, что поставка западных вооружений будет чревата изменением хода и сроков специальной военной операции.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — подчеркнул он.

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», — добавил Дарчиев.

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