Москва, , 00:55 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении своих слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

«The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение», — написал Ульянов в своем Телеграм-канале.