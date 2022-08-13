Грозный, 14 августа, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Новая часть добровольцев из Чечни отправилась в зону специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров у себя в Телеграм-канале.

По словам главы Чечни, благодаря инструкторам российского университета спецназа добровольцы имеют хорошую подготовку. Он пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину с победой.