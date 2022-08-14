Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Почти 200 тонн дизельного топливо разлилось в американском штате Вайоминг в результате прорыва трубопровода, сообщает 13 августа New York Post.

Трубопровод

По информации местных властей, инцидент произошел еще в июле, и работы по ликвидации последствий прежних разливов ведутся на трубопроводе с 27 июля.

Загрязненный грунт выкапывается и помещается на временную площадку, и он будет распределен по близлежащей грунтовой дороге, где топливо, как ожидается, в значительной степени испарится.