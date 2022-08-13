Минск, 14 августа, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В Белоруссии два человека погибли во время крушения легкомоторного самолёта. Об этом сообщает Следственный Комитет республики.

Pxhere.com Крушение легкомоторного самолёта

«Два пилота легкомоторного самолета (в возрасте — ред.) 61 и 54 лет осуществляли прогулочные полеты над Слонимом. Вечером, пролетая над Слонимским районом (Гродненская область — ред.), самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время работают следователи, причины крушения устанавливаются.