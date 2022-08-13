Париж, 13 августа, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур заявил о полной бесполезности антироссийских санкций.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Он процитировал заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра от 1 марта 2022 года о высокой эффективности санкций и тотальной войны с Москвой.

Публицист обратил внимание на курс рубля, который существенно укрепился после введения правила расчёта за газ в российских рублях. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — констатировал Шнур.

Колумнист назвал французские и европейские власти «дилетантами, неудачниками и невеждами».

«Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» — написал Шнур.

Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины ЕС в целом и отдельные страны объявили против России санкции.