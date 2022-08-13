Тель-Авив, Израиль, , 23:44 — REGNUM Глава правительства Израиля Яир Лапид заявил, что покушение на британского писателя Салмана Рушди связано с деятельностью властей Ирана. Об этом Лапид 13 августа сообщил на своей странице в «Твиттере».

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

По его словам, причиной стало следствием многолетнего подстрекательства со стороны «экстремистского режима в Тегеране». Он также пожелал Рушди скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению во время лекции в США 12 августа. Нападавший нанёс ему несколько ножевых ранений.

В 1988 году Рушди опубликовал роман «Сатанинские стихи», после чего тогдашний правитель Ирана аятолла Хомейни призвал мусульман к убийству писателя.