Москва, 13 августа 2022, 23:37 — REGNUM На территории детского сада в Николаеве появился опорный пункт представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.
«В Николаеве на территории детского сада № 117… подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов», — сказал он.
При этом, отметил Мизинцев, украинские военные не эвакуировали жителей близлежащих домов в безопасные места.
Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что в результате российских ударов в районе н. п. Старые Терны в ДНР были уничтожены свыше 100 украинских националистов.