Москва, 13 августа, 2022, 23:37 — ИА Регнум. На территории детского сада в Николаеве появился опорный пункт представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В Николаеве на территории детского сада № 117… подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов», — сказал он.

При этом, отметил Мизинцев, украинские военные не эвакуировали жителей близлежащих домов в безопасные места.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что в результате российских ударов в районе н. п. Старые Терны в ДНР были уничтожены свыше 100 украинских националистов.