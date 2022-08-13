Энергодар, Украина, 13 августа 2022, 23:12 — REGNUM Информация о массовой эвакуации населения из района Запорожской АЭС — фейк украинских СМИ. Об этом сообщил 13 августа в своём телеграм-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Жители Энергодара и соседних населённых пунктов массово покидают район, пишут украинские паблики, публикуя видео с какими-то автоколоннами. Данное видео разгоняется в сети с целью оказания информационно-психологического давления на жителей освобождённой территории Запорожской области», — отметил Рогов.
По его словам, обстановка на выезде Энергодара абсолютно спокойная.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ подвергают Энергодар и территорию Запорожья в целом регулярным артиллерийским обстрелам. В частности, сегодня, 13 августа, девять артиллерийских снарядов были выпущены по территории, прилегающей к Запорожской ТЭС. Помимо этого, был обстрелян Мелитополь.