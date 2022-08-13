Донецк, , 23:12 — REGNUM Киевский и Ворошиловский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:52 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка.