Москва, 13 августа, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО в жилых кварталах Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Краматорске… в густонаселенных жилых кварталах… националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО», — сказал он.

По его словам, украинские националисты, которые систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируют ответный огонь подразделений Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что в районе населенного пункта Краматорск была уничтожена пусковая установка HIMARS.