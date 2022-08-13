Москва, 13 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. МИД РФ обвинил американские СМИ в дезинформации по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении, распространённой российским внешнеполитическим ведомством 13 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Пребывая в своём черно-белом виртуальном мире, масс-медийные «пешки» США не оставляют попыток провести очередную комбинацию дезинформации против России на этот раз в ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Основываясь на высказываниях украинского министра внутренних дел (юриста по образованию, но, надо понимать, эксперта-самоучки в области ядерной энергетики), они приходят к выводу, что при нахождении станции «в руках неквалифицированных специалистов» неизбежен апокалиптический сценарий», — отметили в МИД РФ.

Там также сообщили, что о реальных причинах срыва приезда на объект миссии МАГАТЭ американские СМИ предпочитают не упоминать.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ на протяжении последних дней подвергали Запорожскую АЭС регулярным обстрелам. При этом ЕС потребовал ухода частей ВС РФ с территории станции, а США заявили, что они поддерживают идею создания вокруг АЭС демилитаризованной зоны.