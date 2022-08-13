Париж, 13 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает 13 августа пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В сообщении говорится, что данное решение Стокгольма и Хельсинки укрепит их безопасность перед лицом «угрозы по соседству с ними».

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не даст согласие на вступление этих стран в альянс, если они не выдадут турецким властям ряд скрывающихся на их территории курдских активистов. Позднее представители Турции заявили, что им удалось прийти к консенсусу со Стокгольмом и Хельсинки по данному вопросу. 12 августа стало известно, что Швеция решила выдать Турции первого человека, который находился в предоставленном в Стокгольм списке. При этом шведские власти утверждают, что экстрадируемый является обычным мошенником.