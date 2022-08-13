Москва, 13 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Украинские националисты оборудовали в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 в Ясной Поляне Донецкой Народной Республики (ДНР) опорный пункт. Об этом 13 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Ясной Поляне… в общежитии… украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что ВС России в ходе контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в ДНР.