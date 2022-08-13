* запрещённая в России организация

Дамаск, 13 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки семь раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии. Пять обстрелов были осуществлены в провинции Алеппо, один обстрел в провинции Латакия и один обстрел в провинции Идлиб.

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Напомним, что Идлибская зона деэскалации была создана в 2017 году, когда туда по в результате договорённостей была перемещена часть боевиков из других регионов Сирии. В зоне неоднократно происходили обострения обстановки, в частности, в 2020 году.