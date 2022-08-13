Тбилиси, 13 августа, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Грузинское правительство, несмотря на сильное давление США, избегает вступать с Россией в вооружённое противостояние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Михаил Александров

Сейчас Америка хотела бы, чтобы Грузия опять вступила в войну с Россией, пусть небольшим количеством сил, но это оттянуло бы наши силы с украинского театра. У нас же армию сократили, профессионалов в армии не достаточно, срочников нельзя использовать, кто воевать-то будет? Сейчас добровольцев набирают, но это небыстрый процесс. Вот американцы и всячески провоцировали Грузию к вступлению в войну с Россией. Но нынешнее правительство «Грузинской мечты» уже раскусило планы американцев и уклоняется от этого. При этом депутаты от «Грузинской мечты» специально вышли из партии и начали напрямую обвинять американского посла в том, что она пытается втянуть Грузию в войну, и ей пришлось оправдываться. И «Грузинская мечта» обвинила партию«Единое национальное движение» в том, что она провоцирует вступление Грузии в новую войну. По крайней мере, власть Грузии извлекла соответствующие уроки из поражения в августе 2008 года и не намерена дать использовать себя в качестве пушечного мяса для реализации американских интересов.