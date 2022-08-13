Москва, 13 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 27 тыс. человек. Об этом 13 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки… из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка», — сказал он.

По его словам, всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 3 342 109 человек, из которых 533 441 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что российские войска с начала спецоперации уничтожили более 9150 единиц украинской авто‑ и бронетехники.