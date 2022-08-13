Брюссель, , 22:05 — REGNUM Евросоюз констатирует откат на ряде направлений, в рамках которых проводятся реформы, необходимые для евроинтеграции Грузии. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Как заявил её глава Жозеп Боррель, откат в Грузии наблюдается «на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека», передаёт РИА Новости.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели сообщил, что после заявления Брюсселя о том, что Грузии может быть предоставлен статус кандидата в члены ЕС после выполнения ею ряда условий, мяч находится на стороне Тбилиси. «Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение», — утверждает Вархели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня ЕС предоставил статус кандидата на вступление в свои ряды Украине и Молдавии, отказавшись, однако, сделать то же самое для Грузии. Напомним, Грузия не присоединилась к западным санкциям против России и заявила о своём принципиальном отказе принимать участие в любых военных конфликтах. Отметим, за эскалацию конфронтации с Москвой активно выступает грузинская оппозиция во главе с «Единым национальным движением», лидер которого Михаил Саакашвили в настоящее время отбывает тюремное заключение. Недавно Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную клинику.