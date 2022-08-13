Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Адвокат экс-президента США Дональда Трампа еще в июне подписал заявление о том, что Трамп вернул все секретные документы в Белый дом, сообщает New York Times.

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«Адвокат подписал заявление в июне о том, что все документы с пометкой «секретно» и содержавшиеся в коробках в хранилище в Мар-а-Лаго, возвращены правительству», — сообщает издание.

Именно наличие этого заявления и могло спровоцировать правоохранителей на проведение обыска в поместье Трампа, вызвав подозрение в отсутствии открытости и не искренности.

Напомним, что ранее суд во Флориде обнародовал ордер на обыск принадлежащего Трампу имения и опись изъятого имущества.