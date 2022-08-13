Вашингтон, 13 августа, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайан Нельсон встретится в Сан-Паулу с бразильскими чиновниками с целью обсудить с ними ограничение цен на российскую нефть, сообщает 13 августа пресс-служба американского финансового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В сообщении говорится, что, помимо прочего, на встрече будут обсуждаться меры по смягчению воздействия антироссийских санкции на сами западные страны, в том числе и установление потолка цен на нефть из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США неоднократно заявляли о намерении добиться введения предельной цены на российское углеводородное сырьё.