Москва, 13 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Украинские боевики заняли в городе Гуты в Харьковской области здание школы. Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Гутах… в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

По его словам, украинские боевики заминировали подходы к образовательному учреждению.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что подразделения Вооружённых сил РФ совместно с силами ДНР и ЛНР освободили от киевских боевиков посёлок Пески.