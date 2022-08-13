Москва, 13 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В субботу, 13 августа, состоялось прощание с Виктором Эльстоном, заслуженным артистом России.

DmitriyGuryanov Большой театр

«На 90-м году жизни скончался выдающийся гобоист заслуженный артист России Виктор Эльстон (29.11.08.11.1932.2022), потомственный артист оркестра Большого театра (1957-1996), с 1966 года — солист, участник камерных ансамблей и Камерного оркестра театра, преподаватель Государственного училища духового искусства, лауреат первой премии Первого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957, Москва), обладатель ордена «Знак Почёта» — сообщает сайт Большого театра.

Коллеги и руководство театра выражают глубокое соболезнование семье покойного.