Лондон, 13 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Мировой порядок претерпевает стремительные изменения. Об этом говорится в опубликованном 13 августа материале британского издания Daily Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Автор статьи Джеймс Ли анализирует три направления американской политики — китайское, российское и ближневосточное, предполагая, что США постепенно теряют своё влияние на происходящие в мире процессы.

«С момента падения железного занавеса и коллапса Советского Союза США быстро заполнили образовавшуюся пустоту, чтобы стать мировым гегемоном, сокрушающим прежние сферы влияния, дававшие точку опоры и ощущение почвы под ногами ранее не существовавшим нациям, делая это под предлогом распространения демократии», — говорится в статье.

Однако конфликт в Афганистане и в Ираке, президентство Дональда Трампа и другие события изменили отношение к США в мире. «Сегодня США по-прежнему остаётся самой значительной мировой экономикой и военной силой, но эксперты утверждают, что ветер перемен уже дуют, пока новые растущие силы ищут способ сместить те, которые сейчас находятся на вершине», — пишет издание.

Автор говорит о проблемах, которые США испытывают в отношениях с Китаем, Россией и Ближним Востоком, и отмечает, что у Джо Байдена нет такого авторитета и он не внушает такого уважения, которое можно было испытывать к некоторым его предшественникам. «Его президентский срок может стать пиком могущества США, в то время как новые глобальные конкуренты протискиваются на вершину, также используя силу, будучи движимыми одной целью для всех», — резюмирует издание.