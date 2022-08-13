13 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Комаров, , 22:23 — REGNUM 13 августа — очередной знаменательный день в ходе специальной военной операции. Сегодня Министерство обороны России объявило об освобождении населённого пункта Пески в Донецкой Народной Республике. В телеграм-каналах о боях за эту территорию говорили несколько дней подряд, в том числе заявляли и об отходе киевских войск. Теперь информация об освобождении официально подтверждена.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пески находятся в нескольких километрах от Донецка. Отсюда укронацисты восемь лет утюжили Донецк снарядами и минами. Обстрелы столицы ДНР ещё продолжаются. Но на одну точку, из которой они велись, стало меньше.

Новость о взятии этого населённого пункта активно обсуждают в телеграм-каналах. «Нацики стремительно контрнаступили на более выгодные позиции», — написал некий Андрей П., иронизируя над прежними заявлениями советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что, сдавая города и веси, вооружённые формирования Украины уходят на более выгодные позиции.

«ВСУ победно ушли из н. п Пески. Как обычно», — поддержал иронию Сергей.

«С каждым взятием таких укрепрайонов обстрелов будет становиться меньше, но конечно, гнать укропадаль надо до Днепра», — пишет Анастасия.

«Продвижение медленное, но верное», — добавляет Юлия.

«Интересно, что Арестович будет говорить, когда линия фронта сравняется с польской границей?» — написал некий IS.

Пользователь D добавляет, что это уже не тактический проигрыш Украины. «Это фактически тактический проигрыш всего НАТО во главе с Пентагоном», — говорит гражданин.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наталья Ш. в свою очередь считает, что Зеленский и сам уже понял, в какой замес попал, но продолжает «стоически отрабатывать повесточку». «Президент-марионетка, способный разве что демагогию разводить. На самостоятельное решение проблемы, кажись, полномочий не выделили», — уверена женщина.

Также интернет-пользователи благодарят наших воинов за очередную победу. «Пусть хранят вас высшие силы! Россия победит эту нечисть!» — написала Любовь Е.

Конечно, речь в пабликах зашла и о будущем. «Николаеву приготовиться», — написал ещё один пользователь.

Насколько это будущее близко, покажет время. Рискну предположить, что сейчас у союзных сил на очереди значится Авдеевка. Это одна из территорий, с которой регулярно обстреливают Донецк, и её взятие ещё дальше отодвинет фронт от столицы ДНР. К тому же освобождение посёлка Пески аналитики уже называют ключом к полному освобождению ДНР от киевских формирований.