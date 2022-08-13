Лондон, 13 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Английской писательнице Джоан Роулинг, автору книг о Гарри Поттере, угрожали убийством после того, как она высказала поддержку раненому в результате нападения писателю Салману Рушди.

( Daniel Ogren Джоан Роулинг

Роулинг выразила сочувствие Рушди в социальной сети «Твиттер», где в ответ на ее сообщение некто Мир Асиф Азиз написал ей в ответ, что она — следующая.

Напомним, что писатель Салман Рушди, автор книги «Шайтанские суры», был ранен в Нью-Йорке в результате нападения на него человека с ножом. В настоящий момент писатель не может говорить, и, по оценке врачей, скорее всего, потеряет глаз.