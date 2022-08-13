Донецк, 13 августа, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли пять человек. Об этом 13 августа сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«По состоянию на 20:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 13 августа 2022 года составило 20 человек (пять погибли, 15 ранены)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка.