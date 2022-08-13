Брюссель, , 20:47 — REGNUM Продолжающееся обмеление рек приведёт к усугублению энергетического кризиса в ЕС, пишет 13 августа Bloomberg.

Засуха (сс) Tama66

Согласно материалу издания, из-за рекордной засухи на следующей неделе продолжит пересыхать Рейн, что приведёт к ограничению поставок в города стран ЕС ряда товаров, которые доставляются туда водным путём. Климатический кризис произошёл в «худшие из возможных времён», когда ЕС испытывает серьёзные проблемы с энергоснабжением, которые усугубляет ситуация на Украине, сообщает Bloomberg.

Издание допускает, что засуха может привести к повышению стоимости жизни в странах Евросоюза, отмечает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне энергетического кризиса инфляция в Еврозоне приближается к 10%, курс евро так же снижается по отношению к курсу основных мировых валют.