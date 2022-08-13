Бузулук, Оренбургская область, , 20:41 — REGNUM Учитель физкультуры из Бузулука Оренбургской области перевёл мошенникам 1 010 100 рублей. Об этом информирует пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Установлено, что звонившие представились 24-летнему гражданину сотрудником безопасности Центрального банка, а также и следователем ГУ МВД России по Москве. Они убедили его в необходимости взять в банках кредиты и перевести их на разные банковские карты.

При этом сотрудники организаций, с которыми молодой мужчина контактировал, не предупредили его о вероятном мошенничестве. Полицейские возбудили уголовное дело. Если звонивших найдут, то их ждёт до десяти лет колонии.

В Бузулукском отделе МВД России предупреждают граждан, что количество хищений денежных средств в сети Интернет и по телефону увеличивается. Полицейские призывают население более внимательно относиться к своим сбережениям и не выполнять действия по инструкциям телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России также выросли число случаев кибермошенничества и объёмы денег, похищенных мошенниками у граждан.