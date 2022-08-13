Донецк, , 20:39 — REGNUM Петровский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 19:50 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 250 снарядов и мин.