Новая Каховка, Украина, , 20:34 — REGNUM На Херсонщине в Новой Каховке в результате обстрела ВСУ произошёл сильный взрыв в районе завода «Сокол». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Как передаёт ТАСС, речь идёт о самом густонаселённом районе города. В телеграм-каналах и соцсетях распространяются кадры со взрывом и сильным задымлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ постоянно обстреливают Новую Каховку, где, помимо прочего, находится гидроэлектростанция. 13 августа замдиректора Каховской ГЭС Арсений Зеленский заявил, что один из агрегатов станции пришлось вывести из эксплуатации из-за постоянных обстрелов. Он также сообщил, что авария на Каховской ГЭС может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.