Минск, , 20:35 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о начале реализации трёх проектов в сфере импортозамещения в автомобильной промышленности. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

«Один из ключевых элементов в том, что данная продукция имеет высокую потребность как у белорусских, так и у российских производителей. Именно по этому критерию образовались первые три проекта», — заявил Головченко.

Первый проект связан с производством светодиодной техники для автомобилей и будет реализован в Минской области. Второй проект касается производства тормозных систем, третий — создания кольцераскатного производства.

Напомним, что ранее, в сентябре 2021 года, правительство России опубликовало 28 союзных программ интеграции России и Белоруссии.