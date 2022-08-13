Пермь, , 20:28 — REGNUM В Перми наградили мужчину, который спас ребёнка, упавшего третьего этажа. Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

Жителя Перми наградили за спасение ребёнка Скриншот соцсети vk.com

Инцидент произошёл 26 июля. Александр Подлесных ехал на велосипеде, услышал детский крик и увидел, что с балкона свисает ребёнок. Он подбежал под балкон и поймал мальчика. А затем упавшего передали медикам.

Начальник УМВД полковник полиции Станислав Кравченко вручил герою благодарственное письмо.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле похожий случай произошёл в Челябинске. Там школьница поймала маленькую девочку, выпавшую из окна.