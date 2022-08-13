* запрещённая в России организация

Багдад, 13 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Сирия передала Ираку 50 боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иракским гражданством. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Передача террористов происходила через пограничный переход Рабиа на границе с Сирией, Федеральное агентство разведки и расследований министерства внутренних дел приняло их с целью завершения необходимых процедур против них», — отмечается в сообщении силовых структур Ирака.

12 августа 150 семей членов «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном женщины и дети, прибыли на север Ирака из сирийского лагеря Аль-Холь, сообщает информационное агентство Shafaq.

Напомним, что в Сирии с 2011 года правительственные войска ведут боевые действия против радикальных исламистов, и т. ч. против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2015 года в боевых действиях принимает участие ограниченный контингент ВС России.