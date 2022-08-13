Санкт-Петербург, 13 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле переиграл московскую команду ЦСКА в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 13 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Малком и Густаво Мантуан. У гостей мяч забил Федор Чалов (пенальти).

Отметим, что благодаря этой победе «Зенит», набравший после пяти матчей 11 балов, вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. Футболисты московского ЦСКА, в активе которых 10 очков, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля московский «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1 в матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».